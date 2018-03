Davide Lippi: “Politano era vicinissimo al Napoli, vero l’interesse della Juve”

Il procuratore, fra gli altri dell’esterno del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Questi alcuni passaggi:

“Politano è stato molto vicino, al fotofinish. Il Napoli ha voluto fortemente il ragazzo, era pronto a investire. Per noi è stato un gennaio di emozioni forti, purtroppo poi non si è concretizzata la trattativa e il giocatore è rimasto al Sassuolo. Matteo è un professionista serio e sta dando il massimo dell’impegno per la salvezza del Sassuolo. I contratti vanno rispettati. Poi per un calciatore come lui è normale, in futuro, pensare di alzare ulteriormente l’asticella e fare un altro salto di qualità. Ma ora ha in testa il Sassuolo. In estate poi si vedrà.

Il Napoli è una grandissima squadra, un club che punta al massimo in tutto. E il giocatore ha già manifestato il gradimento. Bisogna vedere se il Napoli in estate avrà necessità in quel ruolo oppure no. E lui dovrà dimostrare nei prossimi mesi di essere all’altezza, se sarà per il Napoli o per qualsiasi altra squadra. L’interesse della Juventus? c’è stato, ma non ho avuto contatti diretti con il club bianconero. Con il Napoli invece sì: con loro eravamo entrati nel dettaglio”.

Per leggere l’intera intervista vi rimandiamo all’edizione odierna di Tuttosport.

