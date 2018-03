De Boer contro Mourinho: “Spende tanti soldi e le squadre giocano così”

Prima della gara di Champions League, Mourinho aveva criticato il suo collega De Boer.

Il tecnico del Manchester United lo definì come il peggior allenatore nella storia della Premier League. Ieri sera il Siviglia ha eliminato lo United all’Old Trafford vincendo per 2-1 e De Boer si è vendicato.

L’olandese non ha perso l’occasione e subito si è tolto i sassolini dalle scarpe: “Ha speso quasi un miliardo di sterline e le sue squadre giocano così”.

Nel Manchester United c’è il giovane talento Marcus Rushford e Frank De Boer aveva così commentato: “Peccato sia allenato da Mourinho”. Dal canto suo il portoghese non aveva gradito le parole replicando: “De Boer, cinque partite, cinque sconfitte e zero gol con il Crystal Palace, dice che non è un bene per Rashford avere un allenatore come me perché la cosa più importante per me è vincere. Se fosse stato allenato da lui, invece, avrebbe imparato solo come si perde”.

La disputa tra Mourinho e De Boer non finirà di certo qui.

Comments

comments