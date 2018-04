De Giovanni: “Dichiarazioni folli, era rigore”

Maurizio De Giovanni, scrittore ed autore, è intervenuto a Radio Marte

“A me sembra tutto paradossale e surreale. Io penso che il rigore ci stava perchè avere il pallone ad 1Mt dalla porta con il difensore dietro si pensa a battere in rete e non a lanciarsi, quindi il fallo ci stava. Ma la cosa più indecorosa è stato dire da parti di campioni che l’arbitro doveva conoscere la storia dei giocatori in campo ed essere condizionato, e pretendere che lui abbia visto la partita dell’andata. Per il Napoli non so se è peggio o meglio ma comunque io ho visto una partita molto viva e non so se campione di quel livello si lasciano condizionare. Il Napoli deve pensare a se stesso e vincere lo scontro diretto. Chi supererà per primo il momento di stanchezza, vincerà” .

Comments

comments