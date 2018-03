De Giovanni: “Trasferte vietate? Sconfitta per tutti, soprattutto se poi si permettono certi cori”

Maurizio De Giovanni ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Credo sia una sconfitta non riuscire a gestire la presenza di persone in uno spazio pubblico sorvegliato. E’ il contrario di quello che dovrebbe essere, dovremmo andare verso una fruizione dello stadio da parte delle famiglie, invece non si può proprio accedere. Ci hanno provato con i controlli, i tornelli, la tessera del tifoso, ma non c’è possibilità, è molto triste. Anche perché poi si permette nello stadio, tollerandolo nel silenzio, ogni episodio di razzismo, di discriminazione territoriale.

Non credo che Sarri abbia bisogno di fare strategie, anzi, è uno che dice quello che pensa. Il discorso ad esempio del giocare prima e giocare dopo, diceva semplicemente che un duello come questo sarebbe stato bello giocarlo in contemporanea e mi sorprende che nessuno sia d’accordo. Così come è ovvio che la neve di ieri ha salvato la partita tra la Juve e l’Atalanta, perché il turnover è stato incredibile, un solo titolare. Fa specie, perché guardando il campionato dell’Atalanta la Samp e il Milan stanno andando via, dovrebbe giocare anche la partita contro la Juve con cattiveria“.

Comments

comments