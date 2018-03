De Laurentiis a microfoni spenti: “Alciato nemico numero uno”

Secondo quanto evidenziato da Tuttonapoli.net, il presidente azzurro avrebbe rilasciato delle dichiarazioni in mixed zone sul giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato.

“Ho detto che Alciato è nemico numero uno. Era là, lui ha detto: ‘Perché?’. Ho risposto: ‘chiedilo a te stesso’…”

Queste, secondo Tuttonapoli.net, sarebbero state le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a microfoni spenti in mixed zone al termine di Napoli-Genoa. Alla base di tali dichiarazioni ci sarebbero dei trascorsi con lo stesso presidente azzurro che definì il giornalista di Sky Sport, Alessandro Alciato, “persona sgradita perché poco corretta”, quando nel 2013 chiese lumi sul futuro di Cavani dando per certo un addio che non era ancora stato ufficializzato. Inoltre, Alciato ha spesso evidenziato i cori dei tifosi del Napoli dimenticando spesso quelli subiti dagli stessi nei vari stadi d’Italia, ultimo caso, a Milano contro l’Inter.

