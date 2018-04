De Laurentiis: “Andai da Klopp a chiedergli di allenare il Napoli”

Arrivano ancora dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Stavolta riportate dal portale AlaNews.

“Tiferò Roma? Per forza, che devo tifare! Ma non è che devo tifare Roma, io tifo Italia e la bellezza dello sport. Quando la Roma diede via Salah, dissi peccato. Io non lo avrei mai dato via, mi so sbagliato? No, perchè guarda cosa sta facendo a Liverpool! Quando noi abbiamo giocato la prima partita importante contro il Borussia, andai da Klopp e gli chiesi ‘Senta Klopp, ma lei può venire a Napoli ad allenare?’, ‘Signor De Laurentiis, io sono onorato ma ho altri tre anni di contratto’, e dissi ‘Vabè, giochiamo sta partita!'”.

