Come riferisce Pasquale Tina ai microfoni di Radio Marte, Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri non si sono incrociati al centro sportivo, il presidente azzurro s’è recato a Castelvolturno per seguire dei lavori.

“De Laurentiis è a Castel Volturno. Sarri è andato via poco prima che arrivasse De Lauretniis. Il patron è al centro sporito per seguire alcuni lavori che si stanno svolgendo al centro sportivo, a cui il patron tiene molto”.

