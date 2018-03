De Laurentiis e Chiavelli alla riunione dell’ECA

Il Napoli sul suo sito ha riassunto la giornata odierna che ha visto protagonisti i dirigenti del gotha del calcio mondiale.

A Roma, i rappresentanti dei 163 club membri hanno partecipato alla 20a Assemblea Generale dell’Associazione Europea dei Club (ECA) e celebrato i 10 anni dalla fondazione dell’organizzazione. Tra i relatori, il presidente Aurelio De Laurentiis, attuale chairman del Marketing and Communication Working Group. Presente inoltre, per il club azzurro, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli.

Numerosi i temi trattati nel corso della due giorni romana: futuro del calcio europeo per club; fair play finanziario; transfer system. A seguito delle dimissioni di Anders Horsholt (ex FC Kobenhavn) dal comitato esecutivo, si sono tenute inoltre le elezioni per occupare la posizione vacante: eletto Niclas Carlnén, CEO di Malmö FF (SWE) per il resto del ciclo di affiliazione 2017-19.

