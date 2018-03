De Laurentiis in visita alla Scuola Militare “Nunziatella”

A seguire, si è recato presso l’aula Magna “Francesco De Sanctis” dell’Istituto, luogo di svolgimento della conferenza. Parlando con gli allievi, De Laurentiis, ha discusso di cinema, di calcio e di industria, rispondendo poi alle numerosissime domande dei ragazzi.

De Laurentiis era accompagnato dal figlio, il Vice Presidente del Napoli Edoardo e dal Direttore della Comunicazione del Napoli Nicola Lombardo.

Il Presidente ha chiesto che due allievi, un ragazzo e una ragazza, scrivessero un breve resoconto della giornata, che molto volentieri pubblichiamo.

– IV Sc. “B” Allievo Istruttore Gennaro Silvestri –

“Napoli è una città calorosa, così come lo sono i tifosi napoletani per la propria squadra, una passione indelebile che va al di là di ogni difficoltà: il vero tifoso partenopeo infatti segue sempre la propria squadra ed è fiero ed orgoglioso di poter incontrare membri della SSC Napoli. Proprio come lo sono stato io, qualche giorno fa, incontrando il presidente Aurelio De Laurentiis qui in visita a noi allievi della Scuola Militare “Nunziatella”, l’istituto di formazione dell’Esercito più antico tra quelli d’Europa. Un’emozione a dir poco unica. Per un vero tifoso napoletano, incontrare il presidente che ha reso realtà la squadra della mia città, ricostruendola dal nulla e portandola così in alto, è un qualcosa di molto emozionante. Potergli fare delle domande, aprire un dibattito con lui, insomma qualcosa che non capita tutti i giorni. Così come non capita tutti i giorni ricevere la maglia del capitano autografata dal presidente stesso, un dono, insieme all’ingresso allo stadio, che ha un enorme valore affettivo, un cimelio da custodire e tenere in bacheca per sempre, come ricordo indelebile dell’incontro Il presidente ha raccontato le proprie esperienze di uomo e imprenditore soffermandosi su aspetti episodi della propria vita, spesso anche il superamento di difficoltà, che ne hanno delineato i successi che conosciamo“.

– III Cl. “B” Allievo Istruttore Serena De Marino –

“Sabato scorso il patron azzurro, Dott. Aurelio De Laurentiis, ha svolto una lezione presso l’Aula Magna della Scuola Militare “Nunziatella”, eventi che l’Esercito organizza di frequente nei propri istituti di formazione invitando personalità delle istituzioni, della cultura, dello sport a raccontare le proprie esperienze alle giovani reclute. Tutti gli Allievi erano presenti ed indubbiamente emozionati. Durante la conferenza il Presidente della SSC Napoli ha raccontato le sue esperienza di vita e professionali, suscitando numerose curiosità, difatti tantissime sono state le domande poste dagli Allievi riguardo la sua imprenditoriale. De Laurentiis ha voluto poi invitare tutti gli Allievi ad assistere dal vivo ad una delle prossime partite casalinghe del Napoli; ha, inoltre, regalato agli Allievi più meritevoli dei tre corsi, attualmente presenti alla Scuola, le maglie ufficiali della squadra autografate dallo egli stesso. È stato davvero entusiasmante assistere alla conferenza, potergli stringere la mano, guardandolo negli occhi e non attraverso uno schermo“.

Per il Napoli la Nunziatella è un patrimonio italiano non solo militare ma di cultura e valori e come tale la Società azzurra cercherà in futuro di organizzare altri incontri di questo tipo”.