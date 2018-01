De Laurentiis: “Da lunedì in poi parlo di calcio. Allegri e il sarrismo? Non iniziamo battaglie aride”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il tema principale è stato il film Benedetta follia.

Queste le sue dichiarazioni: “La protagonista del film è una forza della natura, una brava attrice e da questa loro recitazione nasce un film veramente riuscito. Il film racconta l’inadeguatezza del mondo maschile davanti a quello femminile. Anche il mondo femminile è inadeguato: per torvare l’anima gemella o sei fortunato e la devi curare bene come un giardino o la devi cercare perché è nascosta da qualche parte.

E’ possibile che buttate tutti questi soldi per un ricevimento, non potete vivere insieme qualche anno. Non ti rendi conto in 25 anni che tua moglie è innamorata di un’altra donna? Ecco noi vogliamo arrivare al cuore degli spettatori mettendo in chiaro come è davvero la vita.

Sarri una follia? Io di calcio fino a lunedì non parlo, poi ne parleremo per due settimane senza interruzione.

Allegri e il sarrismo? Non iniziamo battaglie aride che non servono”.