De Laurentiis: “Sono preoccupato per il calcio”

Il presidente Aurelio De laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Dello Sport.

“Avevo proposto a De Magistris e prima ancora a Iervolino di realizzare a Napoli il più bel circuito di Formula 1 al mondo. Perchè se parti da Mergellina hai un rettilineo come Montecarlo, poi scendi per Piazza Municipio, prosegui giù e fai il tunnel sempre seguendo l’esempio di Montecarlo e così lanci Napoli nel mondo definitivamente. Se non si può con la Formula 1 facciamolo con la Formula E, a me piace tutto ciò che è innovativo, non solo a livello di business. Un guadagno culturale per vedere come la pensano i giovani, l’universo femminile”.

“Sono preoccupato per il calcio, non sono giovani quanti resisteranno di fronte a questo sport gestito in maniera vecchia e obsoleta. Basta pensare a quanto raffreddino gli animi gli intervalli da 15 minuti, non si può. Quando le partite sono spente sembra di stare in un acquario. Per fortuna adesso c’è una speranza di cambiamento.”

“Di recente sono stato a Los Angeles dove i giovani sembravano si divertono guardando dei giochi orribile in arene da 4 contro 4 o 5 contro 5. Allora ho detto ad Agnelli facciamo il nostro gioco virtuale dietro ad una console finì a quando non riusciamo a fare il campionato d’Europa per club come dico io, con i 5 paesi più importanti. Almeno investiamo nel futuro”

“Urge rinnovare, c’è bisogno di creare una competizione più allettante, meno noiosa, anche per le televisioni. Non tutti possono competere per gli stessi obiettivi, ma alla fine si finisce per falsare il campionato. Ci sono squadre in lotta per l’Europa e altre in lotta per salvarsi, non può funzionare così. ”

“Questa estate non ci sarà nessuna tournée, per ora abbiamo fissato un’amichevole con Liverpool il 4 agosto a Dublino.”

