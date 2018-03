De Luca: “Contratto Sarri? il mister non può guadagnare meno di Allegri”

Il capo-redattore sportivo de “Il Mattino” ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il sogno scudetto è molto concreto, rispetto ad alcune illusioni degli anni scorsi, naturalmente c’è tanta strada da fare e tanta fatica ma bisogna essere fiduciosi. Si deve sperare che certi incidenti di percorso, vedi lo stop di ieri di Hysaj, non danneggino ulteriormente una rosa che ha già dovuto fare a meno di Ghoulam e Milik.

Sarri-De Laurentiis? il tecnico non ha ancora un contratto adeguato al suo valore, non può guadagnare un settimo di quanto guadagna Allegri. Le parole di De Laurentiis di oggi non si scostano da quanto già sapevamo, bisogna capire cosa intende quando parla di rischiare. Il Napoli è chiaro che se vuole migliorare non può continuare soltanto con ventenni di valore, ma deve anche rinforazare la squadra titolare e la panchina, credo che possa esserci convergenza di vedute fra Sarri e De Laurentiis”.

