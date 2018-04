De Magistris chiede 50 milioni per il San Paolo, ma il valore è molto più basso

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino parla della valutazione fatta dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, per cedere lo stadio San Paolo.

Il primo cittadino chiede 50 milioni ma, secondo i calcoli, il suo valore è molto più basso: bisogna tenere in considerazione, infatti, la rendita catastale nell’elenco dei beni immobiliari del Comune, pari 464mila euro. Per gli impianti destinati alle strutture sportive per ottenere un valore “coerente” per l’immobile, bisogna moltiplicare il valore castastale per 60: si arriverebbe, dunque, a circa 28 milioni, poco più della metà della cifra chiesta da De Magistris.

