De Magistris contro il divieto di trasferta: “Da napoletano, da tifoso e da Sindaco è inaccettabile”

La trasferta di lunedì sera è stata vietata ai tifosi del Napoli.

A Cagliari la squadra azzurra non potrà godere del supporto dei proprio tifosi. In una nota apparsa su Facebook il Sindaco di Napoli si è esposto così: “Da napoletano, da tifoso e da Sindaco di Napoli trovo davvero inaccettabile, discriminatorio ed ingiustificato il divieto per i nostri tifosi di assistere allo stadio alla partita Cagliari-Napoli. Le discriminazioni non cessano, anzi. Si garantisca, quindi, ai tifosi napoletani di partecipare alle trasferte”.

