De Magistris: “La Juve farà qualche errore o qualche arbitro starà più attento”

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha parlato in un’intervista a Mattina 9, in onda sull’emittente Canale 9-7 Gold, commentando la vittoria del Napoli contro il Chievo Verona.

“I tifosi napoletani che se ne sono andati prima del 90′ dallo stadio hanno sbagliato, mai mollare fino all’ultimo secondo, vale tanto nello sport quanto per la nostra città. Il gol di Diawara è stato bellissimo ma lo ha segnato chi è rimasto sugli spalti.

Mi auguro che la vittoria rocambolesca di domenica possa essere un segnale anche per il campionato, perché bisogna crederci fino alla fine. Certo se c’era qualche giocatore in più non era male, ma prima o poi la Juve farà qualche errore o qualche arbitro incomincerà ad essere più attento”.

