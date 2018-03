De Magistris: “Vogliamo capire se le sue parole di Younes sono vere o no per agire”

Questa sera a Radio Kiss Kiss Napoli Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, ha parlato della vicenda di Younes.

Queste le sue parole: “Younes dice di trovare Napoli poco sviluppata, se le sue dichiarazioni sono vere vuol dire che lui di Napoli non ha visto nulla. E’ vero Napoli non è una città molto sviluppata, ma è una delle città più belle d’Europa e ricca di storia.

Il contatto con i camorristi? Problemi suoi se in due giorni è arrivato a loro, non avrà delle buone amicizie. Ci stiamo muovendo per capire se le dichiarazioni sono vere o false e agire”.

