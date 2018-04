De Magistris: “Volevano farmi vendere lo stadio ma non ci riusciranno è parte di Napoli”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Fuori dal Comune’.



“Non vorrei vendere il San Paolo, per me deve essere lo stadio della città. Siccome qualcuno, in maniera legittima, mi chiede, considerando le difficoltà economiche, perché non dismetterlo, se dovesse arrivare un’offerta alta sarei disposto ad aprire a un referendum consultivo per chiedere ai cittadini se sono d’accordo con me, che continuerei ad essere contrario alla vendita dell’impianto. Si parla di ipotesi remote, comunque, perché non è arrivata alcuna proposta. Da lì è nato un dibattito, e mi fa piacere confrontarmi con i cittadini in questo senso”.

Comments

comments