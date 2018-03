De Marco: “Il vero uso del Var non è questo attuale”

Andrea De Marco è intervenuto a Radio Marte.

Queste le sue parole: “Abbiamo combattuto per ottenere il Var e metterlo adesso in discussione per l’utilizzo nella prossima stagione mi sembra assurdo. L’utilizzo deve essere sperimentato e migliorato sicuramente, a giugno si riuniranno tutti per capirne meglio la funzionalità. Molti confondono il Var con la moviola in campo ma non è cosi il Var deve essere utilizzato soltanto per scontri dubbi in area oppure scontri violenti non visti dall’arbitro. L’anno prossimo non dovrà essere più un esperimento ma una realtà consolidata” .

A cura di Sabrina Fiorenzano

