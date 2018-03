De Nicola chiarisce alla radio ufficiale: “Sono stato travisato, c’è bisogno di unità”

Il dottor. De Nicola ha chiarito le sue precedenti dichiarazioni tramite i microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Il lavoro di Milik procede benissimo. Da quando Mariani ha detto che area medica ha esaurito il suo lavoro non vorrei più parlare di Milik o di altri giocatori che sono in fase di guarigione. Evidentemente non sono stato chiaro nelle mie dichiarazioni. Quello che volevo dire è che quando si ha un infortunio è come quando si cade da una moto: se succede due volte si ha un po’ di timore a risalire in sella e quindi si va piano.

Soprattutto dei ragazzi giovani non sono abituati ad avere questo tipo di problemi, ma quello che ho detto è stato travisato, alcuni hanno riferito al calciatore che l’avevo definito un malato mentale. Io come medico non parlerei mai delle patologie dei miei pazienti, perchè non è corretto che un medico ne parli.

Da ora in poi starò più attento, il discorso poi non riguardava Arek Milik ma mi riferivo in generale ad un soggetto che ha subito due infortuni. Al di là di tutte le valutazioni, il medico non c’entra più niente. Tra l’altro io questi problemi con la radio ufficiale (radio Kiss Kiss) non li ho mai avuti, e quindi se dovrò chiarire degli aspetti della questione lo farò con la radio ufficiale, in questo momento c’è bisogno di una grande unione intorno alla squadra”.

