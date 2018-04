Il capo dello staff medico del Napoli, Alfonso De Nicola, ha rilasciato un’intervista al portale algerino Le Buteur

“Stiamo seguendo il programma di riabilitazione tracciato passo dopo passo. Non anticiperemo nulla. Una cosa è certa, siamo tutti convinti che non possa tornare prima di 3 settimane nel gruppo. Lavora sodo per rientrare rapidamente”

