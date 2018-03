De Nicola: “Milik per me è pronto, però bisogna esserlo anche mentalmente”

Il dottore, capo-staff medico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero.

“Milik? Personalmente credo sia pronto già da un bel po’ di tempo. Il problema è che essere pronti fisicamente non significa esserlo moralmente e mentalmente. Dopo il primo infortunio Milik ha avuto un recupero lampo, ma quando si è rotto l’altro ginocchio son venuti fuori tutti quelli che dicevano: hai avuto un recupero troppo veloce. Da tecnico vi dico che non è affatto vero.

Ghoulam? A detta di esperti, il secondo infortunio non ha nulla a che vedere col vecchio intervento. Noi cerchiamo sempre di capire il ruolo della ricerca e siamo aperti a tutto. Mi fa piacere dicano sia colpa mia, piuttosto mi facessero capire come si fa ad evitare un’altra volta. Il nostro segreto è nelle persone che lavorano nella SSC Napoli. Dai preparatori atletici ai fisioterapisti, nessuno è raccomandato, sono tutte persone che hanno iniziato a studiare per arrivare a questi livelli che hanno voluto fortemente. Il presidente De Laurentiis è molto attento e vicino alla medicina, alla ricerca e alle innovazioni.

Prima di arrivare al Napoli, ho lavorato per dieci anni al Bari. Mi volle Ferlaino ma anche alcuni calciatori come Pecchia, Di Fusco e Taglialatela. Ho cominciato così a fare esperienza, poi ritornai a Bari con un altro grande maestro di vita come Fascetti, il quale mi ha fatto capire come ci si comporta all’interno di una squadra di calcio. Infine mi chiamò De Laurentiis e dal 2005 è iniziata questa bella avventura. Il patron azzurro ha dieci milioni di idee al secondo, è una persona fantastica, geniale, e poi capisce gli stati d’animo e le preoccupazioni delle persone. Anche se lo vediamo poco lui c’è sempre, basta una telefonata.

De Laurentiis ha avuto la grande intuizione di mettere Edoardo al suo fianco. Suo figlio è cresciuto nel Napoli, ha fatto esperienza e ora anche lui sta dando consigli utilissimi al padre. Mi domando: come ha fatto il presidente a capire che Sarri sarebbe diventato l’allenatore che è oggi? De Laurentiis ha anche avuto l’intuizione fantastica di portare al Napoli Giuntoli”.

Comments

comments