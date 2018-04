De Paola: “Gap considerevole tra Juve e Real: il calcio italiano ha problemi”

Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte.

“Le ripercussioni psicologiche ci sono dopo questa sconfitta, il Real Madrid si conferma squadra maledetta, poi perdere in quel modo beffardo… Lasciando stare ora l’età anagrafica piuttosto avanzata dei centrali, ci sono stati dei gesti, come il secondo giallo di Dybala, che non appartengono alla Juve e all’umiltà dimostrata finora nella rincorsa al Napoli, altri giocatori come Alex Sandro, Douglas Costa, sono venuti meno, la gara ha evidenziato un gap eccessivo, che in realtà non dovrebbe essere così evidente confrontando i fatturati delle due squadre. Il problema è che il calcio italiano ha perso appeal, i campioni non vengono più, la Juve cerca di tenere viva la fiammella, il Napoli gioca bene sì ma deve fare i conti con politiche di riduzione dei costi che frenano un ulteriore salto di qualità”.

