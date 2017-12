De Rossi: “Da due anni sostengo che il Napoli può trionfare in campionato. Noi e loro subito dietro la Juve”

Il centrocampista, ora capitano, della Roma Daniele De Rossi ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, nella quale ha affrontato anche il tema scudetto.

“Se la Juve vince da sei anni di fila è perché la squadra più forte: basta vedere i calciatori che avevano in panchina sabato sera contro di noi. Noi comunque abbiamo fatto la nostra partita, se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla e probabilmente sarebbe cambiata la valutazione sulla nostra prima metà di campionato.

Scudetto? Sono due anni che dico che il Napoli può vincerlo, giocano veramente bene. I bianconeri restano i grandi favoriti ma dietro di loro metto Napoli e Roma. Noi dobbiamo pensare a far bene e a non fare proclami se vinciamo due partite in fila”.