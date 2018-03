De Vrij: “Non abbiamo trovato un accordo, fa male andare via così”

Dopo le parole di Tare, arrivano quelle di Stefan De Vrij. Il difensore della Lazio ha scritto un messaggio su Facebook in merito alla decisione di non rinnovare con il club biancoceleste.

“E’ stato un periodo difficilissimo pieno di speculazioni sul mio futuro fino ad arrivare a questo punto che nessuno desiderava. Purtroppo per diversi motivi non siamo riusciti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Capisco molto bene la delusione dei Laziali e mi fa male andare via in questo modo. Anche se qui sono felicissimo e mi sento a casa, ma a volte bisogna uscire dalla propria comfort zone per poter raggiungere gli obiettivi desiderati. Sarò per sempre grato alla Lazio e ai tifosi per essere sempre stati dalla mia parte e per tutta la fiducia e le opportunità che mi sono state date. Ho provato a dimostrarlo ogni giorno dando il massimo e continuerò a farlo fino alla fine! Grazie, Stefan”.

