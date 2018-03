Del Genio a Radio Marte: “Higuain e Benitez via a fine stagione? Mi stupisco di certe notizie”

Paolo Del Genio, direttore di 100×100 Napoli e giornalista di Canale 8, è intervenuto nella trasmissione radiofonica Marte Sport live. Queste le sue dichiarazioni:

“Benitez ed Higuain via a fine stagione? Mi fa piacere e mi stupisco che molti hanno la certezza di notizie su cui noi non possiamo fare alcun tipo di valutazione. Io credo che a prescindere dagli obiettivi siano decisioni che verranno prese a fine stagione.

Nuovo contratto a Benitez? Se le nuova proposta contrattuale e le nuove garanzie dovessero essere confermate non mi stupirei perchè l’intenzione di De Laurentiis è sempre stata quella di trattenere Benitez a prescindere da come terminerà la stagione. Credo sia un ottimo passo avanti della società, definire il futuro con il tecnico senza lasciarsi condizionare dai risultati.

Posto Champions definitivamente compromesso? Non credo. La classifica si è complicata ma non è compromessa. Possiamo continuare a sperare in un posto Champions. E’ diventato più difficile per tanti fattori, tra cui gli errori del tecnico, ma ci sono altre partite che possono ribaltare la situazione attuale.

De Laurentiis già provò a confermare Mazzarri nell’ultimo match con il Siena, anche se con il tecnico toscano non c’era mai stato un ottimo rapporto umano. Però poichè l’allenatore di San Vincenzo aveva portato dei buoni risultati, il presidente provò comunque a rinnovargli il contratto per dare una continuità al progetto.

Per cui credo che faccia bene a provare a confermare Benitez anche perchè nessuno ci potrebbe garantire che con un nuovo allenatore il Napoli possa vincere sicuramente qualcosa”.

