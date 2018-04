Del Genio: “Al Napoli sono mancate alternative, Milik può fornirne una”

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del momento del Napoli e delle alternative tattiche che può suggerire la presenza di Milik.

“C’è un comune denominatore nelle ultime partite del Napoli, la mancanza di gol e la frenesia nel cercare le giocate. Ci sono momenti d’ansia che si evidenziano nelle giocate di Insigne e di Koulibaly, due giocatori fondamentali di questa squadra con il primo a sbagliare palle gol clamorose ed il secondo che ha commesso un fallo su Politano su cui poi è arrivato il gol.

I giocatori della Juventus messi insieme hanno vinto 84 titoli. Non c’è invece un giocatore del Napoli tra gli 11 che hanno vinto un titolo che l’abbiano fatto da titolare in uno dei principali campionati europei. E’ un miracolo il fatto che il Napoli sia ancora in corsa ad 8 giornate dalla fine.

E’ importante parlare di Milik per il futuro e per il passato. Per il futuro può essere l’arma in più, è libero, non ha lo stress mentale accumulato dai compagni. Non avendo un organico alla pari con la Juventus, il Napoli ha sofferto molto l’assenza di Ghoulam e quella di Milik da un punto di vista tattico. I tre davanti hanno fatto un campionato straordinario ma ora hanno perso lucidità. Milik è una scorciatoia dal punto di vista tecnico che ti permette di alzare il pallone, una variante di gioco che può servirti molto. Sono venute a mancare varianti tattiche che potevano agevolarti nei momenti di stanchezza, normali in ragazzi che hanno giocato al di sopra delle proprie possibilità”.

