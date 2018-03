Del Genio: “Diffidiamo dalle persone che criticano oggi il Napoli”

Il giornalista di TeleCapriSport ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Non sono daccordo con quelli che criticano. Fin quando in 14 trasferte ne vinci 12 e pareggi 2, e a San Siro l’Inter festeggia un pareggio con noi, allora le cose stanno andando tutte bene. Cosa è mancato? alla fine è mancato un gol, non abbiamo preso la porta, ma quelli che criticano cosa vogliono da questi ragazzi? abbiamo vantaggi assurdi su Roma, Inter e Milan. Il problema qual è? che la Juventus favorita ci ha sorpassato con un punto in più? dobbiamo diffidare totalmente dalle analisi che criticano il Napoli, quelle che dicono che se gli azzurri non vincono lo Scudetto è un anno non buono“.

Comments

comments