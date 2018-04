Del Genio: “Domani mi aspetto Chiriches. Milik titolare? Non ancora”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, per parlare della gara tra Napoli e Chievo di domani.



“Ci sono poche differenze tra Jorginho e Diawara: una di queste può essere la fisicità, caratteristica in cui sicuramente prevale il guineano, mentre l’italo-brasiliano è più bravo a impostare.

Chiriches è l’alternativa ad Albiol, mentre Tonelli, per la sua esplosività, in teoria dovrebbe essere la riserva di Koulibaly, ma quando hai quattro centrali puoi assemblarli in modi diversi: domani comunque credo che giochi il romeno.

Milik titolare domani? La sua autonomia sicuramente sarà cresciuta, ma non abbastanza da permettergli di giocare un’ora, di conseguenza non può essere schierato titolare. In occasione della partita d’andata, gli azzurri furono poco brillante e, di conseguenza, non arrivarono i tre punti. Se domani il Napoli farà ciò che sa fare creerà tante occasioni, che però vanno concretizzate, cosa che non è stata fatta nelle partite in cui si sono persi punti”.

Comments

comments