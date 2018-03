Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Hanno mille risorse, ma anche loro hanno qualche problemino nonostante tanti giocatori. Pure per loro cambio se ci sono o meno Matuidi e Dybala. In questo ciclo non escludo possa perdere qualche punto. A noi conviene che vada avanti e continuare questo ciclo. Significherebbe avere Barcellona, Real, Psg o altre ai quarti, ma già il Tottenham è duro”.

