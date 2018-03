Del Genio: “L’ampiezza di Mário Rui sarà determinante”

Il giornalista di Tele Capri Sport ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli dovrà giocarsi la partita tra Mario Rui ed Hysai. Sarà importante creare superiorità numerica e trovare l’ampiezza che offrirà il terzino sinistro del Napoli. Gli azzurri presseranno sicuramente molto alti e in modo sfiancante ed avranno inoltre una difesa alta in modo da impedire la classica palla lunga per Pavoletti. Costringeranno il Cagliari a palleggiare in modo tale da metterli in difficoltà”.

A cura di Sabrina Fiorenzano.



