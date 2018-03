Del Genio: “Napoli sfortunato e impreciso nelle ultime uscite”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TeleCapriSport, ha parlato cosi durante la trasmissione Radio Goal.

“È evidentissimo, anche alla luce di quello che accadde l’anno scorso, che una Roma demotivata sarebbe un avversario facile per la Juventus. Dovessimo essere vicini come siamo adesso, anche quella partita potrebbe servire. Ci sono pochissime squadra in Serie A che non hanno motivazioni di classifica, non esistono partite scontate.

Quando arriviamo negli ultimi venti metri bisogna essere più precisi, questo cambia la storia delle partite, altrimenti arrivano tensione ed ansia, è meglio segnare subito. Sappiamo che il Napoli crea le sue occasioni, ma ultimamente è stato impreciso e sfortunato”.

