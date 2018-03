Del Genio: “Il Napoli sta facendo un’impresa che va oltre l’Italia”

Il giornalista di TeleCapriSport ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L’analisi della gara di ieri è racchiusa in un paradosso, cioè giocare così bene e così in modo superiore a non tenere quella ferocia e cattiveria agonistica tale da non affondare tanto per cercare il secondo o terzo gol. L’importante è aver tenuto la concentrazione al massimo.

Dopo il secondo tempo con la Fiorentina il Napoli ha mostrato sempre più di esserci, con testa e gambe, e questo dimostra che gli azzurri possono fare altrettanto anche nelle ultime tredici.

Gli azzurri stanno facendo qualcosa di eccezionale, un’impresa che va oltre il paese e oltre l’Italia, la comparazione con la Juve e con gli altri team esteri dice che solo le squadre con certi fatturati ben superiori lottano per il titolo”.

