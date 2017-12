Del Genio: “Non ho mai visto tante vittorie in trasferta. Domani potrebbero esserci dei cambi”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue dichiarazioni: “Da tanto seguo il Napoli ma tante vittorie in trasferta non le ho mai viste come i numeri di quest’anno. Ora siamo abituati a vincere, dominando e prendendo la gara in mano.

Quando c’era Benitez e Sarri venne a Napoli con l’Empoli ci mise in grande difficoltà.

A Crotone non bisogna sottovalutare, se il Napoli l’approccia bene possiamo essere ottimisti. I giocatori sanno nella loro testa per cosa stanno giocando.

Chiriches è sempre un candidato, poi c’è anche la gara con l’Atalanta e Albiol non le giocherà tutte e tre vista poi la gara anche con il Verona.

Jorginho? Se dovessimo scegliere per la gara domani andrebbe bene, mentre martedì Diawara. Se invece parliamo di gara accumulate allora Diawara potrebbe giocare domani”.