Del Genio: “Ora la Juve non fischieranno più neanche una punizione”

Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il post Real Madrid-Juventus, l’analisi fatta negli studi Mediaset e le possibili conseguenze in campionato.

“Media asserviti? Ieri sono andati oltre, mi dispiace dirlo. La conduttrice è tifosa juventina, ultrà, una volta mi scrisse anche delle cose. Mi dispiace anche per un amico come Ferrara, oltre a Sabatini e non parliamo poi di Cesari, in picchiata la sua credibilità. Un moviolista che commenta solo da un fermo-immagine con la tecnologia che c’è oggi. Si faceva vedere la punta del piede che tocca il pallone, non la spinta enorme. Incredibile, senso del ridicolo sotto zero. Tutto questo per accontentare il 30% del pubblico juventino, ma io non vorrei essere trattato così. Quando perdiamo noi ci rompiamo da soli criticando tutto, ogni cavillo.

Scudetto? Sono pessimista, il messaggio finale di Buffon è da brividi, ora “saremo furiosi”, quindi pensate agli arbitri, poveri disgraziati, non gli fischieranno neanche una punizione da 40 metri contro. Abbracciamoci e festeggiamo già questo secondo posto”.

