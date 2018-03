Del Genio: “Ounas mostrerà le sue doti. Callejon saprà adattarsi”

Il noto giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Nel Lipsia ci sono tanti buoni giocatori messi insieme, e il tecnico li fa giocare bene in maniera aggressiva. Rog l’anno scorso gioco poco ma quando entrò si fece vedere in maniera positiva, anche Ounas potrà mostrare la sua tecnica importante. Callejon? Il Lipsia tiene la linea alta, l’abitudine dello spagnolo è tagliare in diagonale ma la sua intelligenza tattica lo porterà a fare i movimenti giusti anche da prima punta, anche se non è proprio un ruolo adatto a lui”.

