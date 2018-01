Del Genio: “Parole di Marotta manifesto del potere Juve in Italia, meglio fare mercato all’estero”

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss delle parole di Marotta nella questione Napoli-Politano.

“Quello che ha detto Marotta rappresenta un potere che non è occulto, ma dichiarato. Il Sassuolo sta bene grazie al rapporto con loro, non ha bisogno di vendere e la Juve fa concorrenza anche in questo modo. Si combatte solo organizzandosi con arme lecite. Il problema è la componente arbitrale, lì non mi sta più bene. Ma sul mercato è normale avere rapporti con dei club e magari eventualmente anche invitare a non dare giocatori alla concorrenza. L’altro giorno dissi lasciamo perdere gli italiani, ora la constatazione è che è quasi interamente controllato dalla Juventus ed i top non riesci a prenderli. Ci sono giovani come Barella e Chiesa, per il resto se ne trovano facilmente di migliori all’estero”.