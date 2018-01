Del Genio: “Se Politano fa pressione il Sassuolo può cedere”

Il giornalista, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Non penso che il no del Sassuolo per Politano sia definitivo, perché nel momento in cui il giocatore fa pressione le cose possono cambiare. Atalanta? La volontà sarà quella di fare il calcio classico del Napoli. Se l’Atalanta però aggredirà diversamente, il Napoli proverà a fare qualche altra cosa. Balotelli? Se accadesse il miracolo e riuscisse a canalizzare tutte le straordinarie doti che ha, direi di sì. Ma dico di no. Inoltre non è un affare da Napoli”.