Del Genio: “Sarri non rinnova? Le fonti possono sbagliare…”

Paolo Del Genio, noto giornalista, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro di Maurizio Sarri.

“Come altre 5mila volte, quelli che hanno le fonti e intercettano le telefonate potrebbero non sapere niente. Io aspetto le dichiarazioni e faccio le ricostruzioni in base a questo. Non è deciso nulla e soprattutto Sarri farà una serie di riflessioni. Sono ottimista, ma non si possono esprimere certezze, in questo momento non lo sanno neanche loro, come lo possiamo sapere noi giornalisti? Io conosco Sarri, mi fido che è concentrato sul campionato, punto”.

