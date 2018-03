Del Genio: “Sbagliato dire che Sarri non cambia mai. Rui felice di stare a Napoli”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Il Napoli esprime un calcio propositivo e quando è in condizione lo fa per 90 munti spero che contro la Roma lo faccia per tutta la gara.

La Roma con Di francesco gioca meglio. I numeri spiegano ben poco, Sarri non canbia mai i numeri e lo hanno etichettato come monotematico ma non è così.

Mario Rui ha la concentrazione per 90 minuti. E’ un giocatore intelligente e disponibile sempre. Lui è strafelice di essere a Napoli”.

