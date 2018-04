Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “L’Udinese sarà costretto a stare basso. Il Napoli non cambierà il modo di giocare, ora hanno avuto un calo ma Callejon, Mertens e Insigne possono essere utili anche per l’anno prossimo se restano, perchè quando loro sono in forma ne risente anche tutta la squadra”.

Comments

comments