Del Genio: “Squallido criticare gli unici a contrastare la Juventus”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli facendo un bilancio della stagione azzurra.

“Patto Scudetto? Sono rimasti tutti per provare a vincere, tutti sperano di vincere, come il Milan o la Roma e l’Inter che stanno 17-18 punti sotto e si sono tolti il pensiero già a gennaio. In modo subdolo qualcuno vuole far passare concetti diversi.

Purtroppo chi parla di fallimento o altre cose del genere qualche fesso lo trovano se sentiamo i fischi in Napoli-Chievo quando i ragazzi provano a rimontare. Squallido criticare il Napoli solo perché eventualmente non vincerà lo Scudetto, quando è stato l’unico a restare vicino alla Juve che ne ha vinte 27 su 32″.

