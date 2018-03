Del Genio: “Zielinski sarà titolare. Maggio pronto se Hysaj non ce la fa”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Mondonico era una persona originale, sempre diretta e disponibile. Ricordo quando parlava che il gallo e la gallina litigavano tra loro.

Se Hysaj non ce la farà c’è Maggio che è pronto. Importante il recupero del terzino albanese. Per Hamsik gli esami sono di esito negativi quindi sta bene ma credo che per precauzione non partirà da titolare. Zielinski ha dimostrato di essere in forma e penso che sarà lui il titolare.

Biglietti? Molti sono napoletani che risiedono al nord quindi non hanno problemi nel tornare a casa. Hanno fatto una cosa sballata aver comunicato così tardi una decisione del genere.

Sono stati lenti nel capire che alle 15 c’è Bologna-Roma. Lo stadio di Reggio Emilia sarà pieno di napoletani.

Tonelli parla di cazzotto? Non è Chiellini (ride, ndr). Scherzi a parte serve concentrazione per arrivare a lottare fino alla fine.

La Var sta per entrare in tutti i campionato per fortuna. Ora c’è e si deve utilizzare”.

