Così Paolo Del Genio sui fatti di Napoli Chievo.

“Non chiedo la cultura sportiva inglese dove ci sono gli applausi per chi retrocede, ma non si può contestare una squadra in lotta per il titolo. C’è una parte del pubblico che ha come filosofia di vita quella di contestare, non solo nel calcio ma nella vita di tutti i giorni. Quasi aspettano i problemi della squadra per poter criticare”.

