L’ex attaccante della Juventus, Alessandro Del Piero, ha rilasciato alcune dichiarazioni rispondendo a chi lo aveva accusato di essere contro Buffon e contro la Juventus.

“Di quello che ho sentito e soprattutto letto in questi giorni, nel merito, rispetto tutte le opinioni. Ma chi ha insinuato – magari riportando solo in parte quello che ho detto – che io sia contro Gigi, in malafede o contento dell’eliminazione della Juve, ferisce. Anche se non merita neppure attenzione. Ma come siamo messi?”

