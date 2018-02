Del Piero: “Il Napoli gioca bene, ma conta vincere e sono le vittorie a scrivere la storia”

L’ex attaccante bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Il Napoli gioca bene, ma conta vincere e sono le vittorie a scrivere la storia. Non mi metto né dalla parte di Allegri né da quella di Sarri, ma unendo le due cose si mette tutti d’accordo. Chi rischia di più per la Champions nel prossimo weekend? Credo tutte e tre allo stesso modo. La Roma sta passando un periodo negativo, l’Inter affronta una squadra in piena forma e la Lazio sfida la favorita per lo Scudetto, ovvero la Juve”.

