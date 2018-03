Delfino: “A Cagliari stasera gara spettacolare ma attenzione al Var”

Il giornalista e radiocronista di Radio Rai ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.



“Questa sera alla Sardegna Arena ci sarà sicuramente una partita spettacolare, non noiosa. Il Cagliari è una bella squadra e darà filo da torcere al Napoli. Tutto dipende da come finirà il primo tempo. Il Napoli dovrà cercare subito il goal per non avere problemi nel corso della partita, attezione al Var sempre più protagonista nel nostro campionato. Ho paura che si torna ad un principio di compensazione, soprattutto in vista delle prossime partite, fondamentali per la volata scudetto”.

A cura di Sabrina Fiorenzano.

Comments

comments