Della Valle: “Astori era un vero capitano, lunedì avrebbe firmato il rinnovo”

Queste le parole del presidente Della Valle sulla sconvolgente morte di Davide Astori.

“E’ una tragedia immensa, non so neanche come esprimerla una cosa così. Siamo tutti sconvolti, non ho tante altre cose da dire. Una prova così dura di vita per tutti noi e soprattutto per la sua famiglia. Lunedì avrebbe rinnovato per rimanere a vita qui a Firenze, era un punto di riferimento per tutta la squadra. Con lui avevo un rapporto speciale non lo nascondo. I ragazzi devono reagire, devono farlo per lui”

Comments

comments