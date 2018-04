Del Piero bacchetta Buffon: “Fatico a comprendere le sue parole”

L’ex capitano della Juve, Alessandro Del Piero, commenta senza peli sulla lingua le parole del compagno di mille avventure.





Amico e compagno di squadra fra Juve e Nazionale per quasi vent’anni, Alessandro Del Piero non ha nascosto affatto lo stupore davanti alle parole di Gigi Buffon, rilasciate nell’intervista post-gara di Madrid ai microfoni di Premium Sport. L’ex capitano bianconero si è sorpreso a tal punto da commentare così in diretta a Sky: “Non credo che Gigi abbia mai protestato così tanto, emotivamente non gli nascondo la mia vicinanza ma non riesco a seguirlo quando dice certe cose sul direttore di gara. Sono parole che ho fatto fatica a comprendere, sinceramente. Fra l’altro non capisco perché si debba fare tanto riferimento alla partita d’andata, il calcio è così e si analizza il momento, bello o brutto che sia”.

Inevitabile il commento da capitano di lungo corso juventino sulla cocente eliminazione all’ultimo minuto di recupero: “Non ci sono parole per descrivere questa gara. La Juventus è arrivata a trenta secondi dall’obiettivo, ha messo sotto il Real Madrid in Spagna scrivendo una pagina che resterà storica perchè nessuno mai c’era riuscito prima. Purtroppo il finale ci ha lasciati a bocca aperta e in negativo. Il calcio di rigore? Sono degli interventi borderline, in alcuni casi si dà il rigore e in altri no, ci può stare anche se sfuggire ad un’impresa così all’ultimo secondo fa innervosire. Ho visto una reazione veemente, l’arbitro poteva solo ammonire per calmare gli animi e per poi vedere cosa sarebbe successo”.



Comments

comments