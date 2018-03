Demuri: “A Cagliari settore ospiti chiuso per la visita di Mattarella”

Sergio Demuru, giornalista di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Cagliari ha comunicato che restano soltanto 2mila biglietti a disposizione e che sicuramente verranno acquistati da qui a lunedì. Il settore ospiti è stato chiuso a causa della visita del presidente della Repubblica Mattarella a Cagliari, che non consentiva alla prefettura di organizzare in sicurezza entrambi gli eventi. Decisione opinabile, visto che sarebbero arrivati non più di 100 tifosi azzurri”.

