Denis Suarez-Barcellona ai ferri corti: escluso da 10 partite consecutive

In casa Barcellona tiene banco la questione Denis Suarez.

Il giocatore non è stato convocato contro il Girona e sarà la decima gara consecutiva a cui non viene convocato. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo l’ultima convocazione risale al 17 gennaio in Copa del Rey contro l’Espanyol.

Giocatore e club ormai sono ai ferri corti, Suarez non sarebbe felice della gestione di Valverde, tecnico blaugrana. Il suo contratto è in scadenza nel 2020 ma molto probabilmente in estate saluterà il Barcellona.

